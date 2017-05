Raphaël Rimaz s'est subitement éteint

Pendant ses dix années au Gouvernement, il a été à l’origine de nombreuses lois et a fait aboutir le statut autonome de l’Office de la circulation et de la navigation. Dans un communiqué, le Conseil d’Etat dit garder de Raphaël Rimaz «le souvenir d’une personnalité engagée, qui plaçait l’intérêt de l’Etat en tête de ses priorités et qui a continué de s’intéresser à la vie publique au-delà de la fin de son mandat».

Raphaël Rimaz avait commencé sa carrière politique en tant que député pour la Broye et conseiller général de Domdidier. De 1975 à 1987, il est président cantonal du PAI-UDC. En 1986, il est élu conseiller communal comme représentant du Mouvement d’action communale. La même année, il décroche un siège au Conseil d’Etat.