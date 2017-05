Un camion se renverse à Hauteville

Mercredi après-midi, un chauffeur de camion âgé de 28 ans circulait avec un véhicule lourd à Hauteville, au lieu-dit Le Ruz . Dans une légère courbe à gauche, il a entrepris le dépassement d’un cycliste de 24 ans. Lors de cette manoeuvre, il a dû se rabattre brusquement car un véhicule arrivait en sens inverse. En raison de son chargement, composé d’eaux usées et d’eaux claires, le camion s’est mis à tanguer et le chauffeur en a perdu la maîtrise. Le poids lourd s'est alors couché sur son flanc. Lors de cette embardée, le conducteur a été légèrement blessé. Des eaux usées ainsi que du carburant diesel s’étant écoulés sur la chaussée, l’intervention des pompiers du CR de Bulle et du CSPI Corbières/Hauteville/Villarvolard a été sollicitée. La route cantonale a été fermée durant plus de trois heures.