Un homme écrasé par son camion à Villars-sous-Mont

Lundi après-midi, un homme de 48 ans, domicilié dans le canton de Berne, a été victime d’un accident au bord d’une route alpestre dans la localité de Villars-sous-Mont alors qu’il œuvrait autour d’un train routier destiné au transport de bois. Rapidement alertés et dépêchés sur les lieux, les ambulanciers du Sud fribourgeois n’ont pu que constater son décès.

Les premiers éléments recueillis par la police cantonale ont révélé que la victime était le chauffeur du camion. Son véhicule s’est fortuitement mis en mouvement, le blessant mortellement. Le train routier a dévalé la route, heurté une voiture en stationnement et a terminé sa course dans un talus. Le Centre de renfort de Bulle a été sollicité pour neutraliser les hydrocarbures.