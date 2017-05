Une «pré-étude» pour une commune unique en Veveyse lancée

«Lors de la dernière Conférence des syndics, nous avons conjointement décidé de lancer une pré-tude sur un projet de fusion à neuf communes», a exposé François Genoud, lundi devant la presse, insistant sur ce préfixe «pré». Car une étude à proprement parler «est encore loin», a renchérit Gérard Buchs, président de l’Association des communes de la Veveyse et syndic de Saint-Martin, également présent hier. De fait, l'idée d'une commune unique ne fait pour l'heure pas l'unanimité des exécutifs communaux. Tous, en revanche, souhaitent étudier la solution et sonder leur population.

Il s'agit donc d'établir dans un premier temps un état des lieux des neufs communes et d'émettre des projections dicastère par dicastère de l'éventuelle commune unique, ainsi que de dresser la liste de ses avantages et inconvénients. Une fois cet pré-étude terminée, «aux alentours de novembre», un sondage de la population sera lancé. Avec la question clé: êtes-vous favorable ou non à une seule commune en Veveyse? FP