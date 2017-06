Un premier but de Bühler sur pénalty (40e) et un deuxième de M'Futi (79e) permettent à Portalban/Gletterens d'accéder à la 1re ligue tout en condamnant le FC Bulle à rester en 2e ligue inter. Une fin de championnat en queue de poisson pour les Gruériens qui ont terminé le match à neuf après les expulsions de Bochud (57e) et de Joan Yenni (80e).