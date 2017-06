Crazy Prices rachète VAC

PAR JEROME GACHET

Crazy Prices, notamment spécialisée dans le déstockage de matériel de sport depuis sa création en 2004, reprendra le carnet d’adresses, étendra son offre et louera un espace de stockage dans les anciens locaux VAC à Avenches. Le halle a en effet été vendue à un tiers. Crazy Prices ne reprendra en revanche pas les magasins.

«VAC est la plus vieille société de vente par correspondance en Suisse (n.d.l.r.: elle a été fondée en 1895)», souligne Eric Dupasquier, propriétaire de Crazy Prices. L’accord signé permettra de sauver des postes. «J’ai déjà engagé six personnes et je suis en discussion avec d’autres», reprend-il. Durant les belles années, VAC employait près de 150 personnes. Mais avec la concurrence féroce qui règne dans le secteur, l’entreprise neuchâteloise a supprimé 50 des 114 postes en juillet dernier. Il en reste actuellement une vingtaine.

Eric Dupasquier voit dans cette acquisition une complémentarité idéale. «Ils font tout ce que nous ne faisons pas et réciproquement», expose-t-il. Ambitieux, il espère un développement spectaculaire de Crazy Prices dans les années à venir. Ce rachat lui permet d’asseoir sa position en Suisse romande et de s’étendre en Suisse alémanique. «Nous voulons devenir un des sites internet les plus influents du pays. Passés d’une dizaine d’employés à près de 50 en moins de deux ans, nous verrons ce nombre augmenter à plus de 120 dans un futur très proche.» Il annonce enfin que le logo et le nom de sa société seront revus afin d’y intégrer VAC.