Jeune homme disparu retrouvé mort

Ouverture jusqu'à 17 heures le samedi acceptée

Le principe d'une ouverture prolongée des commerces le samedi après-midi a été accepté par les députés. La motion des députés Stéphane Peiry (udc, Fribourg) et Laurent Dietrich (pdc, Fribourg) a récolté 58 oui, 39 non et 2 abstentions. Mais l'heure de fermeture a été ramenée à 17 h, contre 18 h dans le texte initial.