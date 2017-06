L'école des Pléiades passe la rampe

Christine Genoud peut souffler. Le crédit d'investissement pour la construction de l'école des Pléiades, sur le site de l'ancien dépôt Cardinal, à Châtel-Saint-Denis, a bien été validé par le Conseil général, par 38 voix favorables et 8 abstentions. «Cet investissement a été tellement discuté dans les groupes politiques ces derniers jours que je m'étais mis à douter qu'il soit accepté», a confié, mercredi après la séance du Législatif, la conseillère communale responsable des école.

C'est que le coût de ce complexe scolaire, de plus de 25 millions de francs, a fait toussé plus d'un conseiller général. Et pour cause. Dans la planification financière, il avait d'abord été évalué à 20 millions de francs. Puis, en juillet 2016, au moment de voter le crédit d'étude, il était encore estimé à 20 millions à 20% près (soit entre 16 et 24 millions).

Dans sa présentation, Christine Genoud a reconnu une «erreur de communication» – «nous n'aurions pas dû annoncé ce montant de 20 millions» – mais a justifié l'augmentation de la facture point par point: l'ajout d'abris PC (+ 400'000 fr.), la mauvaise qualité du sol, qui a été sous-estimée (+ 400'000 fr.), ainsi que les travaux de transformation de l'ancienne glacière, également plus complexes que prévu (+ 500'000 fr.), ont notamment contribué à faire grimper le coût final. L'avancée du chantier, qui doit commencer cet automne pour une mise en service à la rentrée 2019, et le respect du budget seront donc particulièrement surveillés.

Pour rappel, un premier bâtiment abritera huit classes enfantines et une salle de sport simple (La Gruyère des 5 mars

et 14 juillet 2016). Un deuxième accueillera huit classes primaires, deux ateliers d’activités créatrices, trois salles d’appui, une salle de réserve et des locaux administratifs. L’ancienne glacière deviendra, elle, un préau couvert, avec une salle de rythmique au niveau inférieur.

La gare approuvé à l'unanimité

Comme attendu, le Législatif a également accepté un crédit de 5,1 millions de francs, soit la somme à charge de la commune dans le vaste projet de déplacement de la gare. La veille, le Grand Conseil avait fait de même, en approuvant un crédit de 14,35 millions, la part assumée par le canton. FP