Le centre d'Attalens va changer de visage

Le projet de revitalisation du centre-village, à Attalens, est sur les rails. Le Législatif l'a validé mardi. Il prévoit le réaménagement des espaces publics le long de la route cantonale, entre l'Auberge de l'Ange et l'Hôtel de Ville, en intégrant une partie de la route de Granges et de la rue de l'Eglise. Tout le périmètre passera en zone 30 km/h. Un enrobé de couleur claire servira de marqueur pour les piétons. Le parking devant la Banque cantonale sera transformé en placette piétonne, avec jardin, gradins, fontaine et grand tilleul.

Si ce projet a été accepté d’une seule voix, il n’en a pas moins suscité un grand nombre de questions et remarques. Plusieurs conseillers généraux ont notamment fait part de leur inquiétude quant à la future cohabitation entre automobilistes et piétons, en particulier quand les enfants se rendent à l’école. La suppression des passages piétons a laissé certains conseillers sceptiques. «Les patrouilleurs continueront d’assurer la sécurité» et «le bus scolaire venant de Granges continuera de déposer les élèves sur la place centrale», ont rassuré les conseillers communaux Laurent Menoud et Guillaume Savoy.

D’autres membres du Législatif craignent un manque de places de parc. «Les parkings de la Condémine et de l'Hôtel de Ville suffisent. Nous avons assez de places de parc à Attalens», leur a répondu l'Exécutif. Et Guillaume Savoy de préciser que «les commerçants et médecins de la place ont été intégrés à la réflexion depuis le début».

La mise à l’enquête du projet devrait intervenir dans le courant de l’été. Les travaux, qui devraient durer un an, commenceraient au début 2018. Cela, afin de profiter de la synergie des travaux liés à Valtraloc. FP