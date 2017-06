Le directeur du futur CO de Riaz est connu

José Joaquin Rodriguez occupe actuellement la fonction d’adjoint de direction au CO de la Gruyère à Bulle où il enseigne depuis 2004, ajoute le communiqué de presse de la Direction de l'instruction publique. Son engagement en trois phases, 30% dès l’automne 2017, puis 60% dès le 1er janvier 2018, enfin 100% dès le 1er juin 2018, permettra à M. Rodriguez de suivre de près la mise en place des infrastructures tout en assurant la dotation en personnel enseignant, administratif et technique du nouveau CO.

Né le 17 octobre 1976, José Joaquin Rodriguez, domicilié à Bulle, marié et père de 2 enfants, est au bénéfice d’une maturité gymnasiale de type A, obtenue en 1996, suivie, à l’Université de Fribourg, d’un master en lettres en 2002 et d’un diplôme de maître de gymnase en 2004, après avoir passé une année universitaire Erasmus, à Barcelone, en 2002-2003. Il a obtenu son CAS en administration et gestion d’institutions de formation en 2017.

En tant qu’adjoint, José Joaquin Rodriguez a pu se familiariser avec le suivi pédagogique des élèves, l’organisation des remplacements, la coordination des élèves sportifs et artistes de talent, le suivi et l’intégration des élèves de 12e linguistique, le suivi pédagogique des élèves primo-arrivants. De plus, il peut faire valoir une belle expérience dans la gestion des situations complexes.

Sa maîtrise des enjeux de l’école, sa vision claire, précise et complète du rôle qui l’attend, sa très large expérience d’enseignant et d’adjoint, doublée d’une grande sérénité, son envie de s’investir pour le bien commun, sa volonté de placer les besoins de tous les élèves au centre sont autant d’atouts précieux qui lui permettront de mettre en place une nouvelle équipe et de préparer la mise en route du CO de Riaz pour la rentrée 2018.