Les intempéries ont touché le canton de Fribourg

Du mercredi vers 19h45 au jeudi 1h15 du matin, en raison du violent orage qui a traversé notre canton, plusieurs corps de sapeurs-pompiers et la police cantonale sont intervenus dans les districts de la Sarine, de la Broye, de la Glâne et du Lac.

Plus d’une centaine d’interventions ont été effectuées dans 34 localités. Ainsi, 98 habitations ont été inondées, trois villas ont été touchées par la foudre, quelques petits éboulements, de la boue sur la chaussée et des canalisations bouchées ont été constatés.

A Lugnorre, la foudre s’est abattue sur une villa familiale. Un habitant de 63 ans a été légèrement blessé et a été transporté par une ambulance dans un hôpital pour un contrôle. Les installations électriques ont été endommagées, ce qui a nécessité l’intervention d’un électricien pour la remise en état du système.

Deux autres habitations ont été touchées par la foudre à Villaraboud et à Chiètres, ne causant que des dommages matériels. A Villaraboud, le canal de cheminée et la toiture de la villa, ainsi qu’un véhicule ont été endommagés. Après contrôle des installations électriques par un professionnel, les habitants ont pu regagner leur domicile.

Quelques routes ont été temporairement fermées en raison d’inondations, sans grande conséquence. La circulation a pu être rétablie quelques heures plus tard.

Tôt ce jeudi, plusieurs habitants ont constaté à leur réveil que leur sous-sol était inondé, les pompiers ont été dépêchés sur les lieux.