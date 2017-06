En raison d'une panne au centre d'impression Tamedia, à Berne, l'édition de ce mardi de "La Gruyère" n'a pas pu parvenir à temps à certains de nos abonnés. Tout est mis en oeuvre pour que la distribution soit effectuée le plus rapidement possible, au plus tard demain par la poste. Nous vous prions de nous excuser pour ce fâcheux contretemps. Vous pouvez cependant charger le PDF du journal en cliquant ici.