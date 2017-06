Pour éviter une collision frontale, une voiture finit dans le ruisseau

Plus précisément, le conducteur arrivant en sens inverse, pour éviter une collision frontale, donna un coup de volant à droite. C’est alors qu’il perdit la maîtrise de son automobile, sortit de la route, percuta un panneau de signalisation puis s’écrasa dans le lit du ruisseau Le Fochaux. Blessés, ce conducteur, son épouse âgée de 27 ans et leur fille de 2 ans ont été pris en charge par deux ambulances du Sud Fribourgeois et acheminés à l’hôpital. Aucune pollution du cours d’eau n’a été constatée.