Thèse de l’empoisonnement privilégiée dans la mort de la louve à La Villette

Outre celui de la louve, les cadavres de six renards, d’un milan royal, d’un chat et d’un blaireau ont été retrouvés sur le territoire de la commune de Bellegarde entre les 6 et 9 juin. Dans un communiqué transmis hier, la procureure générale adjointe a annoncé l’ouverture d’une procédure pénale contre une personne, dont l’identité ne sera pas dévoilée, pour délit contre la Loi fédérale sur la protection des animaux. «La personne prévenue nie être à l’origine de ces actes délictueux», précise encore le Ministère public.

De plus, il met formellement en garde les propriétaires d’animaux domiciliés ou se rendant sur la commune de Bellegarde d’impérativement tenir leurs animaux éloignés de tout déchet alimentaire abandonné.