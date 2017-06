Un Grand Fribourg de neuf communes

Le Conseil d’Etat voit large. Dans le périmètre provisoire du Grand Fribourg, il inclut toutes les communes sarinoises de l’Agglomération. A savoir Avry, Belfaux, Corminboeuf, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccots, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne. Un projet qui va au-delà de ce qu’avait proposé le préfet de la Sarine dans son plan de fusion pour le district.

«Ce périmètre permet de donner une nouvelle dimension au projet de fusion, après les échecs enregistrés dans un périmètre plus petit», indique le Gouvernement dans son communiqué. Il estime que les nombreuses collaborations développées constituent une base solide en vue des travaux à venir.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il «souhaite une fusion dans les meilleurs délais». Pour renforcer le centre cantonal, optimiser sa gouvernance et sa capacité d’investissement. Avec plus de 74 000 habitants, le Grand Fribourg se situerait au troisième rang des villes romandes, derrière Genève et Lausanne.

Lors de la consultation, lancée en février, les exécutifs des neuf communes ont déclaré leur intérêt à participer aux travaux de l’assemblée constitutive. Celle-ci comptera 37 membres et aura trois ans pour présenter au Conseil d’Etat un projet de convention de fusion.