Une voiture prend feu sur l'A12

Vendredi 23 juin, vers 18 h 30, l’Intervention de la police était sollicitée pour un véhicule en feu sur l'A12, à la hauteur de Semsales, chaussée Alpes. Sur place, les agents ont constaté que le véhicule était en flammes.

La remorque, dans laquelle était chargé un taureau, a pu être décrochée et déplacée, sans aucun dégât, communique la Police cantonale. Les sapeurs-pompiers des Centres de Renfort de Châtel-Saint-Denis et Bulle (22 hommes au total) sont venus sur place afin de circonscrire le sinistre. Le véhicule, partiellement calciné, a été pris en charge par le garage de service et la remorque, par une tierce personne.

Les deux occupants du véhicule, âgés de 42 ans et de 53 ans, n’ont pas été blessés. Durant l’intervention, la voie de droite a dû être fermée durant une heure et demie. Un problème technique est à l’origine de ce sinistre.