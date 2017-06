Yves Bosson nommé administrateur général du CO de la Gruyère

Yves Bosson vient d'être nommé au nouveau poste d'administrateur général du CO de la Gruyère et de ses trois établissements de Bulle, de La Tour-de-Trême et de Riaz. Ce Bullois de 55 ans aura notamment la charge de mettre en route l’établissement de Riaz dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2018.