A Château-d'Œx, la terre tremble à nouveau

Ce tremblement de terre, survenu très exactement à 2 h 18, a pu être ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, souligne dans un communiqué samedi le Service sismologique suisse (SED). Ce dernier avait signalé un séisme de magnitude 3,3, avant de corriger son ampleur à la baisse sur son site Internet. En règle générale, on ne s'attend pas à des dégâts pour des secousses de telles magnitudes.

Le SED avait reçu samedi dernier plus de 1000 témoignages pour le tremblement de terre survenu à 10 h 10 à Château-d'Oex. Celui-ci avait surtout été ressenti en Suisse romande. Une cinquantaine de témoignages provenaient par exemple de Bulle et de Villeneuve, une quarantaine de Montreux et de Vevey, une trentaine de Fribourg et une vingtaine d'Aigle ou encore de Sion. La police cantonale vaudoise avait de son côté enregistré plus d'une trentaine d'appels de citoyens inquiets et qui souhaitaient savoir de quoi il s'agissait. D'après le SED, l'activité sismique est en hausse dans la région depuis 2016. Il avait d'ailleurs indiqué que dans les jours et semaines, voire les mois qui suivraient le tremblement de terre du 1er juillet, des séquences de répliques allaient se produire, précisant notamment que celles-ci devaient être a priori «plus petites, mais aussi fortes» que la première secousse.

Un tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 4 se produit environ une fois par an en Suisse. Celui du 1er juillet s'était produit près de l'agglomération et à seulement quatre kilomètres de profondeur, soit particulièrement près de la surface. Un séisme d'une puissance similaire, d'une magnitude de 4,6, s'était déjà produit en Suisse centrale, à Linthal (GL), début mars 2017. Ce séisme est le plus puissant enregistré en Suisse depuis plus de dix ans.

D'après les estimations de plusieurs sismologues, les tremblements de terre représentent un danger sérieux pour la Suisse. Dans le modèle d'aléa sismique du SED, actualisé en 2015, le Valais reste la région qui présente le risque le plus élevé, suivi de Bâle, des Grisons, du Rheintal saint-gallois et de la Suisse centrale. En moyenne, le réseau d'enregistrement numérique du SED relève deux séismes par jour. Par année, 10 à 15 d'entre eux ont une magnitude de 2,5 ou plus; ils sont donc suffisamment forts pour être ressentis par la population. Le dernier fort tremblement de terre qui a provoqué des dégâts remonte à 1991, à Vaz (GR), avec une magnitude de 5. Des séismes d'une magnitude de 6 sont possibles tous les 50 à 150 ans, selon le SED. Le dernier de ce type est survenu en 1946 près de Sierre. Une personne était morte d'une crise cardiaque à cause de la peur, tandis que plusieurs autres avaient été blessées. Des clochers et des cheminées s'étaient écroulés. Un tel séisme peut se produire partout et à tout moment en Suisse, avertit le SED. ATS