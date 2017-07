Deux habitations voisines frappées par la foudre à Bulle

Treize hommes du Centre de renfort de la Gruyère ont été mobilisés.

Les pompiers des centres de renfort et des corps locaux, ainsi que les cantonniers ont, en outre, été sollicités pour une douzaine d’inondations d’habitations et des dégâts dus au vent à Vauderens, à Auborange, à Prez-vers-Siviriez, à Ecublens, à Ursy, à Romont, à Mézières, à Middes, à Villaraboud, au Bry, à Wünnewil, à Fribourg et à Rossens.