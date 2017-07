Du bétail périt lors d'incendies, à Domdidier et peu avant à Payerne

Samedi à 1 h 50, les agents de la police cantonale fribourgeoise ont remarqué, lors d’une patrouille entre Domdidier et Dompierre, un bâtiment entièrement en proie aux flammes. Immédiatement sur place, ils ont ouvert le portail de l’étable pour libérer le bétail qui se trouvait encore à l’intérieur. Personne n'a été blessé mais hélas plusieurs bêtes ont péri. Le garde-chasse a été sollicité pour abattre une quarantaine de bovins fortement brûlés. Une partie du bétail mis en liberté n’a pas pu être récupérée pour l’instant par le propriétaire, communique la Police cantonale fribourgeoise.

Il s'agit d'une ferme isolée, aucune habitation n'était heureusement attenante. Le Centre de renfort d’Estavayer-le-Lac et les corps de sapeurs-pompiers Belmont-Broye, Agnens et Avenches se sont affairés à maîtriser le sinistre. Le bâtiment a été partiellement détruit. Le montant des dégâts est indéterminé. Pour l’heure, la cause du sinistre n’est pas connue. Une enquête a été ouverte.

Peu avant, non loin, à Payerne, le Centre de traitement des alarmes du 118 a reçu l’appel d’un témoin qui signalait qu’une ferme était la proie des flammes. Il était 1 h 10. Les services du feu et la Gendarmerie sont immédiatement intervenus. À leur arrivée, les propriétaires du bétail qui se trouvait dans l’étable s’affairaient à son évacuation. Si onze vaches ont pu être sauvées, une douzaine ont péri dans l’incendie ainsi que quelques veaux. Personne n’a été blessé.

L’intervention a nécessité l’engagement d’une septantaine de pompiers du SDIS Payerne, du détachement poste médical avancé (DPMA) avec cinq ambulanciers, d’une ambulance, de plusieurs patrouilles de la Gendarmerie, des spécialistes du groupe incendie ainsi que de la brigade police scientifique de la Police de sûreté. Les investigations sont en effet en cours pour identifier la cause de l’incendie.

Si, vu de loin, l'on peut s'étonner des ressemblances entre ces deux affaires – qui rappelle par ailleurs celui d'Avenches où des équidés avaient péri – les polices des deux cantons n'établissent aucun lien, à ce stade. "Toutes les pistes sont explorées, indique Olivia Cutruzzolà, officière de presse de la police cantonale vaudoise. Pour l'heure, chaque police procède aux investigations concernant l'affaire survenue dans son canton." PR