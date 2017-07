Du bétail périt lors d'un incendie à Domdidier

Le garde-chasse a été sollicité pour abattre ces bovins fortement blessés à cause des brûlures. Une partie du bétail mis en liberté n’a pas pu être récupérée pour l’instant par le propriétaire, communique la Police cantonale.

Il s'agit d'une ferme isolée, aucune habitation n'était heureusement attenante. Le Centre de renfort d’Estavayer-le-Lac et les corps de sapeurs-pompiers Belmont-Broye, Agnens et Avenches se sont affairés à maîtriser le sinistre. Le bâtiment a été partiellement détruit. Le montant des dégâts est indéterminé. Pour l’heure, la cause du sinistre n’est pas connue. Une enquête a été ouverte.