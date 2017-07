Entre soleil et tempête, le slowUp a attiré 22 000 personnes

Ils ont été 22 000 à s'élancer, ce dimanche, sur les routes gruériennes. En vélo, en roller, en trottinette, voire à la course. «Une jolie affluence, la même qu'il y a deux ans. On est très content», relève Nicolas Baechler, chef de projet chez Chassot Concept SA et organisateur de ce 14e slowUp de la Gruyère. Et cela, malgré une météo incertaine toute la journée, la pluie ne frappant vraiment finalement que vers 15 h 30.

«Un quart d'heure de folie, avec une grosse averse et surtout énormément de vent», raconte Nicolas Baechler. Mais plus de peur que de mal. Les samaritains n'ont dû intervenir que pour des incidents mineurs, de la bobologie (éraflures, griffures, fatigue). «A ma connaissance, je ne crois pas que l'ambulance basée à Corbières n'ait eu à démarrer», relève Nicolas Baechler, qui précise qu'il n'y a pas eu davantage de soucis organisationnels.

