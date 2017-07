La sécheresse menace: interdiction de pomper dès samedi midi

Face au risque de sécheresse, le Service de l'environnement réagit: dès le samedi 22 juillet à midi, il ne sera plus possible de pomper les eaux de surface dans ce canton. Une mesure qui ne s'applique pas à la Sarine, au canal de la Broye, au Grand Canal, ainsi qu’aux lacs de la Gruyère, de Schiffenen, de Morat et de Neuchâtel.