L'initiative pour le Conseil général de Val-de-Charmey est validée avec 292 signatures

L’initiative pour un Conseil général à Val-de-Charmey a formellement abouti au terme du délai de récolte des signatures fixé au 29 juin. Avec 292 paraphes, soit 110 de plus que le nombre nécessaire, elle a «rencontré un large succès et une légitimité appuyée des personnes contactées», affirme ses initiateurs, les comités PDC, PLR et PS-Indépendant.