Sourires radieux des Georges pour leur 4e édition

«Le projet urbanistique Bühneland, permettant de mieux lier la place et la route annexée du Square des Places, a rencontré beaucoup de succès. Dès l’ouverture et jusqu’au dimanche des familles, cette plateforme a accueilli de très nombreux festivaliers en quête d’un espace de repos, plus tranquille», précise le directeur du festival Xavier Meyer.

Après quatre éditions, les organisateurs saluent le travail de Sylvain Maradan et Lionel Gaillard, qui quitteront leur poste de programmateurs. "Ils ont su aller

chercher l’intérêt des festivaliers et piquer leur curiosité", souligne le communiqué. Et de conclure: "le bureau du festival se réjouit déjà de commencer à travailler sur le 5e édition, qui aura lieu en juillet 2018."