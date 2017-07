Un automobiliste décède à Farvagny

Mercredi vers 11 h, un automobiliste de 47 ans circulait de Rossens en direction du Bry. Arrivé au cédez-le-passage de la route principale Bulle - Fribourg, il s’est engagé en direction du Bry et n’a pas accordé la priorité au train routier, conduit par un chauffeur de 32 ans, lequel arrivait à sa gauche. Malgré un freinage d’urgence, ce dernier n’a pas pu éviter le violent choc avec la voiture de tourisme, laquelle a été projetée hors de la chaussée.

Malgré une intervention rapide des ambulanciers de la Sarine et du Service mobile d'urgence et de réanimation, le médecin, dépêché sur les lieux, n’a pu que constater le décès de l’automobiliste.

Les pompiers du CR de Fribourg et du Gibloux ont été sollicités afin de neutraliser les hydrocarbures. Les véhicules accidentés ont été pris en charge par deux garages de service. La route cantonale Bulle - Fribourg a été fermée à la circulation entre le croisement de Vuisternens-en-Ogoz et celui de Farvagny-le-Petit durant 4 h 30 pour les besoins de l’intervention. Une déviation a été mise en place.

Toutes les personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles quant au déroulement de cet accident sont priées de contacter la police cantonale Fribourg au 026 304 17 17.