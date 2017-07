Un camion s’immobilise en équilibre sur un mur à Châtel-Saint-Denis

Mercredi 12 juillet 2017, vers 18h30, un chauffeur de 45 ans effectuait une manoeuvre avec son camion multibennes sur un chantier à Châtel-Saint-Denis, chemin de la Maisonnette. Afin de vérifier sa position, il est sorti de son véhicule. Pour une raison que l’enquête tentera d’établir, le véhicule s’est mis fortuitement en mouvement, heurta une barrière et termina sa course quelques mètres plus loin, à cheval sur un mur. Personne n’a été blessé lors de cet accident.

Les pompiers du CR de Châtel-Saint-Denis ont été sollicités sur les lieux afin de stabiliser le véhicule et de prévenir une fuite d’hydrocarbure. Un dépanneur spécialisé est intervenu afin de prendre en charge le camion accidenté.