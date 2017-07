Un chalet d’alpage détruit par les flammes à Charmey

Personne n’a été blessé.

Malgré l’intervention du centre de renfort de la Gruyère et des pompiers de Charmey et de Bellegarde, le chalet a été totalement détruit.

Pour l’heure, la cause de l’incendie n’est pas clairement établie. Selon les premières informations, l’appelant, co-propriétaire des lieux, a allumé un feu dans la borne du chalet et la toiture s’est immédiatement embrasée. Une enquête a été ouverte, indique la police cantonale dans son communiqué.

Les pompiers se sont relayés durant la nuit afin pour surveiller le sinistre.