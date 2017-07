Un grimpeur chute et se tue accidentellement dans le massif des Gastlosen

1

Le français sur l’herbe du parc, avec envie et l’esprit libre

Le parc du Cabalet à Bulle: un lieu de détente… et d’apprentissage. Cet été, on y étudie le français grâce aux cours mis en place par la section fribourgeoise de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière et la ville. Rencontre avec des élèves très motivés.