Un radeau de fortune débarqué à Corbières

L'intervention de la police cantonale a été sollicitée vers 17 h, à Corbières. Sur les lieux, les agents de la police mobile et de la police du lac ont constaté qu’une quarantaine de personnes, principalement âgées entre 30 et 35 ans, se trouvaient sur un radeau de fortune non immatriculé, détaille le communiqué. L'embarcation avait été construite pour une fête d'anniversaire privée et était tractée par deux bateaux. Elle avait été mise à l’eau sur la commune d’Echarlens, près du pont de Corbières, et a été tractée en direction de la plage de Corbières.

Les fêtards ont été sommés de rejoindre la rive sans délai et de quitter le radeau. "Fort heureusement, aucun incident ne s’est produit durant la traversée", ajoute la police. Outre la conception non conforme, la plateforme ne disposait que de moyens de sauvetage insuffisants. Le démontage du radeau a été ordonné. Un rapport de dénonciation sera transmis à l’autorité compétente.

A la suite de cet incident, la police rappelle que la navigation sur les lacs est réglementée: les embarcations doivent être immatriculées et répondre aux prescriptions en vigueur. De plus, l’organisation de manifestations, même privées, sur nos lacs est soumise à autorisation, notamment en matière de sécurité.