De fortes pluies ont balayé le canton dimanche après-midi, touchant principalement la Veveyse, la Gruyère et la Sarine. Une trentaine d’habitations inondées ainsi que plusieurs chutes d’arbres et des chaussées obstruées ont mobilisé l’intervention des pompiers, des cantonniers et de la police. Aucun blessé n’a été signalé lors de ces intempéries.