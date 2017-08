Le 23e Giron des jeunesses veveysannes a attiré «entre 10'000 et 15'000 visiteurs», ce week-end à Attalens, selon un premier bilan des organisateurs. «Les cantines et la tonnelle étaient combles tous les soirs. Et le village s'est bien mobilisé», se réjouissent-ils. Aucun incident notoire à déplorer.

