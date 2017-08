En 2018, Bulle sera la capitale des tambours et des fifres

Bulle accueillera l'année prochaine, du 28 juin au 1er juillet, la 27e Fête fédérale des tambours et fifres. Un énévement XXL qui réunira quelque 3000 musiciens. Le programme est connu: en plus des concours, un Tattoo, un cortège de minuit et un Morgenstreich seront mis sur pieds. Entre 20000 et 25000 personnes attendues.