Johann Borcard finit meilleur Romand

PAR MAXIME SCHWEIZER

La Fête d’Unspunnen fait revivre les traditions suisses d’une somptueuse manière. De la lutte au lancer de la pierre, tout était prévu pour que les plus belles valeurs du pays soient représentées au maximum. Cette manifestation qui a lieu tous les cinq, six ou sept ans a souri au Gruérien Johann Borcard. Il a obtenu son meilleur résultat au niveau national. Christian Stucki (BE) a remporté le concours devant les 15 800 spectateurs présents.

A 23 ans, Johann Borcard découvrait pour la première fois la Fête d’Unspunnen en tant que lutteur. «J’avais déjà lutté dans l’arène il y a six ans, mais pour le compte de la fête cantonale bernoise. Dimanche, c’était autre chose. Pour moi, cet événement représente une Fête fédérale en plus compliquée encore.» Pour une grande première, le Gruérien de Villars-sous-Mont a largement dépassé son objectif initial.

Encore au septième ciel

Johann Borcard visait une qualification pour cette fête si particulière. Tout ce qui est arrivé ensuite n’a été que du bonus. «Je ne me rends toujours pas compte. C’est encore tout frais et je ne mesure pas vraiment ce que j’ai réussi à accomplir.» A Interlaken, le jeune homme a tout simplement battu deux couronnés fédéraux.

Sa journée a pourtant commencé par un match nul avant d’avoir le déclic face à Phillip Reusser (BE), récent vainqueur au Brünig. «Je ne me suis pas mis de pression particulière. J’avais le sourire le matin et j’avais bien dormi. J’ai été déçu de mon nul, mais ensuite j’ai pris de la confiance. Battre Reusser, ça n’arrive pas tous les jours», s’exclame l’ébéniste de 23 ans. Puis, Johann Borcard s’est payé le luxe de prendre sa revanche sur Domenic Schneider (TG). «Il m’a privé de couronne la semaine passée à Schwälgalp. Je suis content de l’avoir battu dimanche, rigole l’intéressé. Durant tous mes combats, j’ai pu imposer mon style de lutte. Ce qui n’a pas été le cas en finale.»



Meilleur Romand

Fort de ses trois combats gagnés et deux nuls, Johann Borcard s’est retrouvé face à Matthias Aeschbacher (BE) en dernière passe. «C’est vrai que j’aurais aimé gagner. Mais il était vraiment au dessus, trop fort. Il a su mettre à profit cet avantage. Je suis quand même extrêmement satisfait de ma journée. Elle restera à jamais gravée dans ma mémoire.» Grâce à ces bons résultats, le Gruérien s’est classé meilleur Romand en terminant à la 30e place sur les 120 participants présents.

Désormais, la saison du lutteur touche à sa fin. «Il ne me reste qu’une fête régionale la semaine prochaine. Ensuite, je vais me reposer et profiter de mon temps libre avec mes potes.» Un repos bien mérité, après une année réussie qui s’est terminée en apothéose à Interlaken. ■

