Le mea culpa au forceps des autorités argoviennes

Par Jean Godel

Les blessures guérissent. Les cicatrices, elles, demeurent. Un point final vient d’être mis à l’affaire Lucie, plus de huit ans après l’assassinat, en Argovie, de la jeune fille au pair gruérienne de 16 ans par un ex-détenu au bénéfice d’une libération conditionnelle. C’était le 4 mars 2009, six mois après sa remise en liberté.

Hier en effet, la famille de Lucie a signé un accord extrajudiciaire dans lequel, outre le paiement de dédommagements, le Gouvernement argovien – qui l’a déjà paraphé – reconnaît les fautes commises par son Service d’application des peines et mesures dans le traitement du dossier de l’assassin de Lucie.

Le procès de l’assassin s’est terminé en décembre 2013 avec la condamnation à vie et à l’internement simple de Daniel H. (lire ci-contre). Restait à traiter les manquements supposés des autorités argoviennes. Car la famille de Lucie avait aussi porté plainte pour homicide par négligence. Pour elle, Daniel H., condamné et interné une première fois pour une tentative de meurtre sur une jeune femme, en 2003, n’aurait pas dû être libéré.

Déboutée au niveau cantonal, la famille n’a ensuite pas été reconnue comme partie par le Tribunal fédéral auprès duquel elle a fait recours. Afin d’éviter une nouvelle procédure, elle s’est entendue avec le canton d’Argovie pour régler le volet civil: «Pour nous, explique le père, il ne s’agissait bien sûr pas de toucher des dédommagements, mais d’obtenir du Gouvernement argovien la reconnaissance de fautes commises par son administration. Il fallait qu’il comprenne ce qui s’était passé, qu’il admette ces fautes et qu’il corrige le tir.»

Fautes de cinq ordres

Les fautes sont de cinq ordres. D’abord organisationnel: le Service d’exécution des peines et mesures argovien n’était pas suffisamment doté en personnel qualifié pour traiter de cas si complexes de délinquants dangereux.

Ensuite, aucun plan personnalisé d’exécution des mesures prises envers Daniel H. n’a été établi. Qui plus est, ce dernier n’a pas été considéré comme dangereux, malgré sa tentative de meurtre, et aucune expertise externe n’a été ordonnée. Enfin, le service en question a ignoré la possibilité d’ordonner une nouvelle mesure thérapeutique, plus efficace, qui aurait permis de maintenir Daniel H. en institution.

Le Code, rien que le Code

«Il ne s’agit pas de fautes morales, mais d’application du Code pénal, insiste le père de Lucie. Le Code pénal est bien fait: il prévoit des procédures strictes pour éviter qu’un individu dangereux passe à travers les mailles du filet. Chacune de ces erreurs, si elle n’avait pas été commise, aurait pu changer le cours des événements…»

Le combat aura été long. Au début de l’été, les membres de la famille de Lucie se sont même rendus tous ensemble dans le bureau d’Urs Hofmann, conseiller d’Etat argovien en charge de l’Intérieur, pour lui démontrer point par point les erreurs commises, le convaincant au final d’admettre non pas des lacunes, mais bien des fautes.

Hier, dans un bref communiqué, les proches de la victime expliquent que la reconnaissance de ces fautes leur permettra «d’avancer dans leur processus de deuil»: «On ne peut pas voir mourir son enfant sans chercher à comprendre pourquoi», conclut le papa de Lucie.

----------------------------------------

Un marathon procédurier

Il y a deux volets dans cette affaire. D’abord, le procès de l’assassin de Lucie: en octobre 2012, il est con-damné en première instance à la prison à vie (20 ans) assortie de l’internement simple (réexamen régulier de son cas). Le Ministère public argovien fait recours et obtient du Tribunal cantonal (TC) l’internement à vie. Saisissant le Tribunal fédéral (TF), l’assassin obtient le maintien de l’internement simple, au motif que les experts ne peuvent pas se prononcer sur sa non-amendabilité à vie. Le jugement entre en force.

La famille de Lucie ouvre alors un second volet pénal en reprochant au Service d’application des peines et mesures du canton d’Argovie des erreurs ayant entraîné la mort de leur fille. Un premier procureur est remercié après un an d’inaction. Un second – bernois – est alors nommé. Il affirme d’abord vouloir inculper trois fonctionnaires du service. Puis change d’avis pour classer l’affaire. A la lecture des remarques de la famille de la victime, il se décide finalement à inculper un seul fonctionnaire, au bas de la hiérarchie, pour les faits les moins graves. Mais l’affaire est tout de même classée. Saisi d’un recours, le TC argovien aboutit aux mêmes conclusions (classement). La famille est encore déboutée par le TF, qui l’estime pas compétente pour recourir, mais l’oriente vers la procédure civile.

D’emblée favorable à un accord extra-judiciaire,

le Conseil d’Etat argovien tergiverse avant d’admettre ses erreurs, cet été, et de signer cette semaine l’accord avec la famille de Lucie.