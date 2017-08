Les feux sont tous intentionnels

PAR DOMINIQUE MEYLAN

La police refuse de donner davantage de détails sur son éventuelle implication dans d’autres événements similaires. Le suspect a été placé en détention préventive et l’enquête se poursuit.

Les trois incendies qui se sont déclarés dans la nuit du 28 au 29 juillet à Payerne et à Domdidier dans une ferme, une étable et un garage souterrain ont été provoqués volontairement. Leurs auteurs n’ont toutefois pas pu être identifiés. De nombreux bovins ont péri dans les flammes.

Les forces de l’ordre se refusent à tout commentaire sur un éventuel lien avec les incendie du deuxième week-end de juillet, lors desquels des chevaux de l’institut équestre d’Avenches ont péri. Aucune précision non plus sur les motivations des personnes à l’origine de ces feux.

La police a par contre pu établir que l’incendie, qui s’est déclaré samedi dans une chapelle mortuaire à Saint-Aubin, était dû à un problème technique dans un appareil de climatisation. Deux hommes ont été incommodés par la fumée.



Agriculteurs approchés

Les investigations se poursuivent. Les polices fribourgeoise et vaudoise collaborent étroitement. Plus de 150 agriculteurs de la Broye fribourgeoise ont été approchés dans la semaine qui a suivi l’incendie de Domdidier. «Les gens ont peur, reconnaît Bernard Vonlanthen, du service de communication de la police cantonale. Particulièrement les paysans.»

Grâce à une augmentation des effectifs, la présence policière a pu être accentuée dans la Broye. Une attention particulière est portée aux fermes. «La police travaille à 200% pour trouver les auteurs des incendies», assure Bernard Vonlanthen. DM