Liebherr signe un gros contrat

PAR JEROME GACHET



Les responsables de Liebherr et de Deutz ont paraphé, hier à Zurich, un contrat qui aura de conséquentes importantes pour le site gruérien. C’est en effet Liebherr Machines Bulle SA qui développera et construira, dès 2019, ces nouveaux moteurs diesel. Commercialisés sous le nom de Deutz, ils développeront une puissance allant de 200 kW (272 ch) à 620 kW (843 ch). Dans un communiqué diffusé hier, Liebherr annonce qu’ils respecteront les standards d’émissions de gaz en vogue dans l’Union européenne, aux Etats-Unis et en Chine.

La nouvelle enchante Claude Ambrosini, directeur de LMB. «Dans un premier temps, ce sont des centaines de moteurs supplémentaires qui seront produits chaque année à Bulle. Et d’ici quatre à cinq ans, on peut raisonnablement penser que cela passera à des milliers», explique-t-il.

En terme d’emplois, les retombées seront forcément positives. Liebherr a déjà mis au concours une cinquantaine de postes de mécaniciens et de polymécaniciens. «Ce chiffre devrait augmenter avec le temps, mais il est encore trop tôt pour dire dans quelle proportion», reprend Claude Ambrosini. Le site bullois occupe actuellement 1260 personnes, dont 150 temporaires.

Projet finalisé

Ce nouveau contrat permet aussi à Liebherr de finaliser le projet de 200 millions de francs lancés en février 2014. Pour rappel, une partie du projet avait été gelée au début de l’année 2016 en raison d’une situation économique difficile. La halle de développement et les lignes de montage devraient ainsi être terminées dans les mois à venir. Claude Ambrosini n’exclut pas de nouveaux investissements.