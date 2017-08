Nouvel incendie en Broye, Dompierre touché

A titre préventif, tous les occupants de l'immeuble ont été évacués et rassemblés à la halle de gymnastique du village.

Le Centre de renfort de Payerne et le corps des sapeurs-pompiers Belmont-Broye, soit 25 pompiers, ont maitrisé le sinistre et ventilé l’immeuble. Les murs de la cave ont été partiellement noircis, indique la police dans son communiqué.

La route de Russy a été fermée pendant deux heures et demie. Au terme de l’intervention, les locataires ont pu regagner leur domicile.