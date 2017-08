Un jeune Vaudois perd la vie dans un accident sur l'A12 à la hauteur de Sâles

L'automobiliste de 28 ans circulait en direction de Bulle quand, à la hauteur de la place d’arrêt de la Joux des Ponts, pour une raison que l’enquête tentera d’établir, il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il s’est déporté sur la droite, a heurté la barrière anti-gibier et a effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course une centaine de mètres plus loin, en dehors de l’autoroute.

Quatre personnes se trouvaient à bord du véhicule. Le conducteur, grièvement blessé et dont le pronostic vital est engagé, a été héliporté dans un hôpital. Deux autres passagers, un homme de 22 ans ainsi qu’une femme de 19 ans ont également été grièvement blessés. Ils ont été conduits par ambulance dans un hôpital. Leur pronostic vital n’est pas engagé. Quant au dernier passager, âgé de 26 ans et qui se trouvait à l’arrière de l’auto, les secours n’ont pu que constater son décès à leur arrivée sur les lieux.

Mis à part la passagère qui est domiciliée en Allemagne, tous les autres occupants sont domiciliés dans le canton de Vaud, indique la police cantonale dans son communiqué.

Pour les besoins de l’intervention, l’autoroute a été fermée à la circulation pendant une heure. La voie de gauche a ensuite pu être rouverte et la circulation s’est faite sur une seule voie pendant quatre heures encore.

Toutes les personnes pouvant fournir des renseignements quant à cet accident sont priées de prendre contact avec la police cantonale au 026 304 17 17.