«Les personnes contactées ont toutes décliné l’invitation»

L’audit parle d’une assemblée générale des remontées mécaniques en août. Pourquoi n’a-t-elle pas encore eu lieu?

Etienne Genoud. On a repris le flambeau l’année passée et ça n’a pas été facile. Tout a pris plus de temps de prévu. Nous n’avions pas tout en mains pour nous présenter en août devant nos actionnaires. L’assemblée générale est agendée au 12 octobre.

L’audit préconise de prendre des mesures pour étoffer votre conseil d’administration. Où en êtes-vous?

Sébastien Jacquat. Bien sûr qu’on a cherché de nouvelles personnes et on en a trouvé une qui accepte d’être nommée en octobre. D’autres ont participé aux séances du conseil d’administration, mais elles ne peuvent pas y entrer. On a ratissé large, mais les gens ne se poussent pas au portillon.

E.G. Tout a été mis en œuvre pour compléter ce conseil d’administration dit «de crise». La situation financière de la société freine le peu de personnes qui y portent un intérêt. Les personnes contactées ont tou-tes décliné l’invitation. Elles n’ont pas tellement envie d’être soumises au jugement des citoyens, du public et de la presse. Elles ne sont pas suicidaires. On cherche des candidats et peut-être que l’assemblée générale proposera quelqu’un?

A propos de la direction, le rapport est assez clair sur la professionnalisation. Etes-vous toujours la bonne personne à ce poste?

S.J. On est tout à fait d’accord avec ces recommandations. Personnellement, je me suis toujours mis à disposition de la société. Maintenant, si on trou-ve un professionnel qui vienne à un prix raisonnable, je laisserai ma place, tout de suite, s’il le faut. Je ne suis pas accroché à ce poste. Pour l’instant, il faut quelqu’un. Je suis là, je me plais beaucoup, je ne vais pas donner ma démission. Si un changement doit se faire, je partirai.

Partagez-vous les conclusions de l’audit sur la gouvernance de la société (lire ci-contre)?

Article complet à lire dans notre édition de ce samedi.