Ancien syndic de Cerniat, Pascal Andrey a-t-il menti à la justice? Verdict en milieu de semaine prochaine

Au terme de cinq heures d'audience et de débats parfois enflammés, le Ministère public a requis une peine de 180 jours-amendes (ou 720 heures de travaux d'intérêt général) contre le prévenu, tandis que la défense réclamait l'acquittement pur et simple.

Pour le procureur général Fabien Gasser, Pascal Andrey aurait menti lors de la fameuse séance du 14 décembre 2010, auprès du Tribunal civil de la Gruyère, durant laquelle il a affirmé: «C'est au début de l'année 2005 que Julien Coissac est venu avec ses projets de cars […] de 30 à 40 places.» Or, le 28 mai 2010, il avait donné une réponse différente, à savoir que «durant l'étude du projet, Julien Coissac a toujours émis le vœu de pouvoir accéder à son chalet avec un car.»

Une affirmation corroborée par le procès-verbal du Conseil communal du 29 juillet 2003, où on peut lire que «l'accès au chalet sera prévu par l'arrière du bâtiment […] permettant un bon accès pour les cars et les camions».

Tout au long des auditions, la question de ce car a été omniprésente. Les protagonistes faisaient-ils référence aux minibus utilisés par Julien Coissac pour acheminer les enfants à sa colonie de vacances, à des bus de 30 à 40 places, à des autocars grand tourisme de 50 places ou à des «minicars», un néologisme entendu dans la journée et relevé non sans humour par Fabien Gasser? Chacun y est allé de sa version, que ce soit Julien Coissac, qui n'hésitait pas à prendre la parole à la place de son avocat Me Charles Amson, ou Pascal Andrey, visiblement très touché, dans sa position de prévenu, par la tournure de cette affaire, aidé de son avocat Me Dominique Morard.

Ces arguments étaient au cœur non seulement des débats du jour, mais aussi et surtout primordiaux en vue de la suite de la procédure civile, actuellement «en attente de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire», selon Julien Coissac. En effet, si la procédure a débuté, du côté de la commune, à cause d'une facture impayée de 20000 francs, le propriétaire de la colonie réclame aujourd'hui quelque 400000 francs à Pascal Andrey.

Durant plusieurs heures, les parties ont défendu leurs arguments. Appelé à témoigner, l'ancien syndic Henri Buchs a eu toutes les peines à se souvenir des faits, notamment du projet de route qui remonte aux années 2003-2004. Accompagné de son avocat David Ecoffey, François Audergon a refusé de témoigner, tout en déposant une nouvelle pièce au dossier, ce qui n'a pas manqué d'agacer le procureur général qui s'est fendu d'une critique contre cet homme qui «tient manifestement à s'exprimer, mais qui ne veut pas répondre aux questions».

Dans l'attente du verdict, qui tombera dès le milieu de la semaine prochaine, le Ministère public ne cachait pas sa satisfaction. «Qu'il y ait acquittement ou condamnation, l'audience a bien pu avoir lieu. S'il y avait eu un problème de procédure, comme en octobre 2016, on aurait difficilement échappé à la prescription, fixée à décembre 2017.»

Christophe Dutoit / La Gruyère