Bulle résiste aux bus longue distance

La bataille fait actuellement rage entre les CFF et le BLS. En jeu: le renouvellement de la concession du trafic ferroviaire grandes lignes. Mais il est une autre bataille, plus discrète, que livre l’autocariste Domo Voyages, dont le siège est à Glattbrugg, près de Zurich. En décembre 2016, la société a en effet déposé auprès de l’Office fédéral des transports (OFT) une demande de concession pour l’exploitation, dès le changement d’horaire du 10 décembre, de trois lignes de bus longue distance intérieures. Une première.

L’OFT n’a pas encore pris sa décision, mais le cas est délicat. C’est que l’offre s’annonce alléchante, avec des tarifs moitié moins chers que ceux des CFF (lire ci-dessous). Mais dans son long gymkhana vers la concession, Domo a quelques clous dans ses pneus. Dont la ville de Bulle, qui refuse l’accès à son domaine public.

En effet, l’une des trois lignes projetées relierait Coire à Sion via Zurich, Berne, Fribourg, Bulle et Vevey. «Bulle est une assez grande ville, au cœur d’un réseau de transports publics, explique Patrick Angehrn, responsable du réseau de transport national de Domo. Mais sa connexion avec le Valais n’est pas bonne.»

Dans sa réponse du 27 juillet, le Conseil communal justifie son refus par le fait que le chef-lieu gruérien est déjà suffisamment desservi.

Article complet dans La Gruyère de jeudi.