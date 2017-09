Dernière rentrée dans les pavillons au CO de Bulle

On ne les voit pas du premier coup. Ils se tiennent à carreau derrière la halle de sport, blottis contre une haie de hauts arbres. Une fois démasqués, ils font franchement tache! Ce sont les pavillons du CO de la Gruyère: une cinquantaine de constructions modulaires (en clair, des conteneurs habitables) empilés sur deux niveaux.

Seize classes abritant l’ensemble des élèves de deuxième année, toutes sections confondues. Soit 350 en tout. C’est plus que le CO francophone de Morat… Heureusement, ces pavillons vivent leur dernière rentrée. Dès l’automne 2018, l’ouverture du CO de Riaz signera leur arrêt de mort.

En ce mardi écrasé de soleil, les élèves entrent nonchalants, comme déjà habitués à leur drôle d’école. «C’est bien, mais il fait chaud, nuance un premier. Et froid en hiver, paraît-il. Tout ça sans lavabo…» «C’est mal isolé et on entend ce qui se dit dans les classes d’à côté», ajoute un autre. «Quand il pleut, ça goûte dans une des classes», témoigne ce troisième. «Nous, les natifs de 2003, constate cet autre, sourire en coin, on est les derniers pour plein de trucs: la PPO, les pavillons, les vieux livres de français… Mais c’est une expérience que les autres ne vivront pas. Et comme on est tous les “2es” ensemble, il y a une bonne ambiance.»



Directeur du Cycle d’orientation de la Gruyère, à Bulle, Laurent Comte a briefé les élèves, les appelant à faire abstraction d’un tel environnement de travail et à s’approprier «leur» école. Pour l’heure, le message semble passer. «Ce sera plus difficile en fin d’année scolaire, admet Laurent Comte. Mais je suis très fier d’eux, élèves et professeurs. Ils font tout pour que ça se passe bien.»

Ce qui frappe, une fois dans le hall désert, c’est le bruit de fond. Pas un léger bourdonnement, mais un véritable brouhaha qu’un casque sur les oreilles filtrerait mal. Pour le reste, retour dans les années 1970: pas de casier, mais des bancs et des patères. Et quel-ques dessins à la Keith Haring qui égaient ce décor usé.

Au premier, les sols grincent comme dans un vieux chalet. Dans une salle, il fait tellement chaud qu’on a laissé la porte ouverte. Un ventilo s’affole. Dans une autre, les pupitres, serrés, entravent la circulation entre les rangs. Pourtant, il n’y a «que» 24 élèves, sur un maximum de 29 (en prégymnasiale). C’est que la salle ne fait que 50 m2, soit une trentaine de moins que la norme…

«C’est moins agréable, c’est vrai, admet cette enseignante. Mais chaque classe dispose de son tableau interactif, comme les autres. Surtout, on sent un esprit de solidarité entre les élèves, c’est clairement plus familial.» Le fait de mélanger les sections a aussi effacé la stigmatisation, voire la getthoïsation dont on pu souffrir d’anciennes sections «condamnées» aux pavillons.



Les pavillons et le CO de la Gruyère, c’est une longue histoire de désamour. Ils ont poussé aussitôt que l’Ecole secondaire de la Gruyère, ouverte en 1973, a accueilli en ses murs le Collège du Sud, vers la fin des années 1970. De tout temps, des élèves ont été délocalisés, dans des pavillons ou des bâtiments hors site. A l’ouverture du nouveau Collège du sud, le CO a connu un répit de quelques courtes années.

Bulle n’est pas la seule école à avoir des pavillons, mais c’est celle qui en a eu le plus. Les actuels, qui ont déjà servi à Matran et Fribourg, ont été installés pour la rénovation du CO, terminée en 2013. Mais ils sont restés: prévue pour 650 élèves, l’école en compte 985! «Il nous manque quinze salles», résume Laurent Comte. L’effet de la démographie longtemps galopante de la Gruyère.

Son récent ralentissement offre un répit. Au moins jus-qu’en 2030, espère le préfet de la Gruyère, Patrice Borcard. «Tout cela montre à ceux qui en douteraient encore que nous n’avons pas d’autre choix que d’ouvrir le CO de Riaz à la rentrée 2018.» Lui aussi avoue son admiration: «Pour les élèves, qui passent dans ces pavillons, et pour les enseignants, qui y restent.» Laurent Comte, lui, piétine d’impatience: «Quand je pourrai enlever les pavillons, j’aurai une école de rêve!» JnG