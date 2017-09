Des dizaines d’ados piégés par un Glânois

Polo bleu, mal à l’aise, il s’assied sur le banc des accusés du Tribunal pénal de la Glâne. Hier à Romont, un Glânois de 31 ans a dû répondre de plusieurs chefs d’accusation: actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et tentative de pornographie. D’entrée, le prévenu, qui séjourne à la Prison centrale à Fribourg depuis quinze mois, a émis des regrets: «Je tiens à m’excuser auprès des victimes et de leurs parents du mal que je leur ai fait. J’ai honte.»

En effet, entre 2012 et 2016, ce dernier a piégé plusieurs dizaines de garçons âgés de 11 à 16 ans. En 2014, pour des motifs similaires, il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans.

Dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles, le prévenu avait créé des faux profils Facebook, sous le nom de Julie Mayer, puis de Mélanie Verdon. Son but: convaincre des adolescents, grâce à sa fausse identité, d’échanger avec lui des discussions érotiques, avant de leur demander de lui transmettre des images d’eux dénudés et de leur sexe. Puis, par Skype, il leur proposait de se masturber en direct. Derrière son téléphone portable, le Glânois en profitait pour se masturber également.

Valentin Castella

