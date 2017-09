Des primes d'assurance maladie 3,8% plus chères

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé les augmentations prévues pour les primes d’assurance maladie en 2018. Dans le canton, ce sera en moyenne 3,8% pour un adulte, 3,9% pour un jeune adulte et 3,8% pour un enfant. Une hausse importante, mais en dessous de la moyenne nationale qui est, respectivement, de 4%, 4,4% et 5% pour ces trois catégories.

La Direction de la Santé et des affaires sociales (DSAS) souligne, dans son communiqué, la grande différence entre Fribourg et les autres cantons romands en ce qui concerne les enfants: «La hausse de prime moyenne fribourgeoise de 3,8% est la plus modérée des cantons romands, dont les augmentations marquent plus de 6%.»

Le canton était intervenu auprès de l’OFSP pour contester les augmentations demandées par certains assureurs, notamment Philos, Visana et Concordia. «L’OFSP a suivi en partie les demandes du canton, indique la DSAS. De manière générale, la hausse moyenne demandée lors de la consultation (4,91%) est réduite à 3,82%.»

La DSAS déplore néanmoins, «pour toutes les catégories et comme souvent ces dernières années», une hausse trop élevée par rapport à ses estimations des coûts de la santé (+ 3,2% en 2018). «Preuve en sont les chiffres 2016, marquant une évolution de 3,3% des coûts, pour une augmentation moyenne des primes de 4%.»

Près d’un quart de la population fribourgeoise bénéficie déjà d’une réduction de primes. Pour 2018, 7,7 millions de francs seront ajoutés à ce poste du budget, qui passera à 163,4 millions.