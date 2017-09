Fermeture provisoire de la salle Mummenschanz

Les contrôles annuels ont révélé le problème en mai dernier. La Fondation Equilibre et Nuithonie a alors commandé une étude pour faire un état de lieux de la structure porteuse. «Après des premières analyses, le bureau d’ingénieurs mandaté a demandé à procéder à des études plus approfondies», indique le communiqué de la Fondation. En attendant les résultats, il a été décidé «d’appliquer le principe de précaution et de fermer la salle Mummenschanz. En effet, assurer la sécurité du public, des compagnies en résidence et des équipes techniques reste la priorité de la Fondation.»

La direction de Nuithonie «s’attelle avant tout à garantir un nouveau lieu aux deux créations fribourgeoises prévues dans la salle Mummenschanz en octobre : Loups et Brebis par le Théâtre de l’Ecrou du 4 au 13 octobre ; Popcorn par Le Magnifique Théâtre du 31 octobre au 11 novembre». Les changements de lieux seront indiqués sur le site www.equilibre-nuithonie.ch. Seule la salle Mummenschanz est concernée par cette fermeture provisoire. Les spectacles programmés dans la Petite salle de Nuithonie sont maintenus et le restaurant poursuit son exploitation habituelle.