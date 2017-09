L'équipe France-1 s'est posé ce matin en Estonie, à 1834 kilomètres d'Epagny. Ce sont pour l'instant les seuls qui ont réussi à se glisser entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Mais la course est loin d'être finie, car six ballons sont encore en vol, dont Suisse-1.