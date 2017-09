La police interpelle deux voleurs à Bellegarde

Lundi vers 11 h, l’intervention de la police cantonale était sollicitée aux Sciernes d’Albeuve à la suite d’un vol au domicile d’une femme de 76 ans. Cette dernière a été abordée par un couple qui a prétexté vouloir acheter des meubles pour entrer à l’intérieur du domicile. Les individus sont ainsi parvenus à subtiliser un porte-monnaie contenant plusieurs centaines de francs et ont pris la fuite. Grâce aux informations recueillies, les agents ont intercepté à Bellegarde un véhicule correspondant au signalement donné. Ses occupants, un homme de 64 ans et une femme de 54 ans, de nationalité française et domiciliés en France, ont été interpellés. Auditionnés, ils ont reconnu les faits. Ils ont également précisé s’être débarrassés du butin à la vue du véhicule de police. Malgré les recherches effectuées, celui-ci n’a pas pu être retrouvé.