La RGV se donne un nouveau directeur

Titulaire d'un CFC de boucher-charcutier et d'un diplôme de commerce, Joseph Aeby occupe actuellement un poste de directeur auprès de Michel Ebener SA, à Sion, société active dans le commerce de viande. Auparavant, il avait déjà été directeur de Gehrig SA, à Balsthal, et de Del Maître SA, à Satigny, sociétés également active dans le commerce de viande. Il a en outre été chef de vente et membre de la direction Suisse romande de Bell AG pendant plusieurs années. Dans son communiqué, la RGV relève également son poste de président du Conseil d'administration de la banque Raiffeisen de la Glâne, entre 2009 et 2013.

En plus de son expérience professionnelle, note la RGV, Joseph Aeby peut faire valoir sa bonne connaissance du tissu régional. Il est actuellement syndic de Rue, une fonction qu'il avait déjà exercée entre 1991 et 2002 et qu'il conservera à l'avenir malgré son engagement à la tête de la RGV. «Le comité en a beaucoup parlé, explique l'intéressé. Et il a estimé qu’il n’y avait pas de risque de conflit d'intérêts. Rue figure parmi les communes qui contribuent le plus à la RGV. Cet ancrage communal me paraît au contraire être un avantage pour mener à bien les missions de la RGV.» FP

