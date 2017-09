Le Gottéron du 80e sera une équipe avec du caractère

Voilà cinq mois que la saison catastrophique de Fribourg-Gottéron a pris fin. Une saison terminée par un sauvetage en finale des play-out face à Ambri-Piotta.

Vendredi, les choses sérieuses commencent, à la maison, face à Genève-Servette. De nouveaux joueurs engagés pour leur leadership ont fait leur apparition. Un recrutement réalisé pour atteindre les play-off.

Christian Dubé le martèle depuis la fin de ses transferts, il a amené des leaders, des meneurs d’hommes à Saint-Léonard. «Tous les nouveaux ont été capitaines dans leur ancienne équipe. Ils possèdent de l’expérience et du caractère. C’était notre priorité de recrutement.» Laurent Meunier, Jim Slater et le Norvégien Jonas Holos ont rempli ce critère.

Le visage de Fribourg-Gottéron a changé par rapport à l’exercice précédent. Une mue que valide son président, Michel Volet. «Dès les premières séances d’après-saison, nous nous sommes rendu compte de ce manque de leadership. Dès lors, nous avons fait en sorte que des joueurs puissent taper du poing sur la table quand quelque chose ne va pas. De ce que j’ai vu de la préparation, l’attitude a été exemplaire.»

Faiblesse devenue force

Que ce soit sur la glace ou dans les vestiaires, les plus expérimentés devront jouer un rôle prépondérant. «Avec les profils engagés, les leaders devront se manifester. Nous avons fait de notre faiblesse notre point fort pour cette saison. Un joueur peut ne pas parler dans le vestiaire, mais être un exemple sur la glace. De par son caractère et son envie, il doit transmettre son énergie à toute l’équipe», commente le directeur sportif canadien.



La suite de cette article et d'autres sujets sur l'actualité sportive de la région dans notre édition de ce jeudi. En version papier ou numérique.